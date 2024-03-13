Бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США про припинення вогню, - ЗМІ

Представник бойовиків ХАМАСА заявив у вівторок, що група ухвалила змінену версію американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News .

Представники ХАМАСА вирушать до столиці Єгипту Каїр найближчими днями для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

У пропозиції Білий дім закликав бойовиків ХАМАСА в Газі звільнити жінок, людей похилого віку, поранених заручників і погодитися на тимчасове припинення бойових дій у війні з Ізраїлем, для забезпечення більш тривалого припинення вогню.

“Сьогодні обговорюється припинення вогню на шість тижнів, яке буде перетворено на щось триваліше, якщо ХАМАС просто звільнить жінок, поранених та старих”, - заявив журналістам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван

Згідно з останньою пропозицією, Ізраїль звільнить палестинських ув'язнених у співвідношенні 10 до одного до утримуваних заручників ХАМАСА. Угода також передбачатиме поступове повернення палестинців, переміщених із Гази.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху припускає завершення війни проти бойовиків ХАМАСА протягом одного або двох місяців.

Також ми писали, що прем'єр Лівану повідомив про переговори щодо врегулювання конфлікту з Ізраїлем, які розпочнуться цього тижня.