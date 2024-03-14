Ізраїль завдав удару по Рафаху. ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАС

У середу, 13 березня, ізраїльські сили вдарили по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху, на півдні Сектора Гази. Повідомляють про одного загиблого та 22 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) та Israel Defense Forces .

Вони зазначили, що він був оперативником бойової підтримки у військовому крилі ХАМАС, брав участь у контролі над гуманітарною допомогою та її розповсюдженні терористам ХАМАС.

У середу Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ оприлюднила заяву, де було зазначено, що вони вбили командира ХАМАС під час "точного удару": "Літак ЦАХАЛу знищив терориста з Оперативного підрозділу ХАМАС в районі Рафаха, Мухаммеда Абу Хасна".

Наразі Рафах переповнено приблизно 1,5 млн палестинців, які шукають притулок від наземного наступу Ізраїлю в іншому місці в Газі. Генсек ООН попередив, що загроза ізраїльського нападу на місто може "завалити жителів Гази в ще глибше коло пекла".

За даними Міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, внаслідок авіаудару Ізраїлю загинуло п'ятеро людей. Прессекретар БАПОР Джульєтт Тума розповіла, що ймовірно 60 осіб працювало на об’єкті.

"Н апад стався в той час, коли запаси продовольства закінчуються і в деяких районах починається голод. Щодня ми передаємо сторонам конфлікту координати всіх наших об’єктів у Секторі Газа. Ізраїльська армія вчора отримала координати, включно з цим об’єктом", - додав він.

Голова БАПОР Філіп Лаццаріні заявив, що напади на такі об’єкти стали звичайним явищем через відверте нехтування міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, у віторок, 12 березня, із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України. Місію з евакуації координували представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Спочатку евакуйованих громадян розмістили у готелі на території Єгипту. 12 березня українці прибули до Молдови за допомогою авіарейсу з Хургади, а звідти виїхали до Одеси на наземному транспорті.

Раніше ми писали, що бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США про припинення вогню. Представники ХАМАС планують вирушити до столиці Єгипту Каїру найближчими днями для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

У пропозиції, що надійшла від Білого дому, закликають бойовиків ХАМАСу в Газі звільнити жінок, людей похилого віку, поранених та заручників, і погодитися на тимчасове припинення бойових дій у війні з Ізраїлем, що має на меті забезпечити більш тривалий період припинення вогню.

Згідно з пропозицією, Ізраїль звільнить палестинських ув'язнених у співвідношенні 10 до одного до утримуваних заручників ХАМАСу. Угода також передбачає поступове повернення палестинців, переміщених із Гази.

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