В секторе Газа катастрофически растет уровень голода, - ООН

"Люди здесь уже голодают месяцами, - сказал доктор Амджад Элейва, заместитель директора отделения неотложной помощи в больнице Газы: - они рыскают по городу в поисках пищи, чтобы выжить, но не могут ее найти".

В отчете IPC отмечено, что все население Сектора Газы (2,23 миллиона человек) испытывает значительную нехватку продовольствия. Начиная с марта по середину июля, в условиях эскалации конфликта, учитывая возможное наступление на землю в Рафах, ожидается, что половина населения региона (1,11 миллиона человек) окажется в критических условиях продовольственной опасности.

Отмечается, что южные районы Газы также столкнутся с риском голода в ближайшие месяцы "в худшем случае". Наступление Израиля на самый южный город Рафах, как утверждает IPC, усугубит катастрофический уровень голода во всем Секторе Газа.

Отчет IPC был опубликован после того, как Филипп Лаццарини, глава Unrwa – агентства ООН по палестинским беженцам, сообщил, что ему отказали во въезде в Газу, где он должен был работать над улучшением гуманитарной помощи. Он заявил, что израильские власти не позволили ему въехать в Газу в понедельник.