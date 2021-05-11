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Из Сектора Газа по Тель-Авиву нанесли ракетные удары. Есть раненные

Автор: РБК-Украина

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Часть выпущенных из Сектора Газа ракет упали в пригороде Тель-Авива. Одна из них попала в автобус к югу от города. Четыре человека получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

Очевидцы в соцсетях публикуют, как система ПВО “Железный купол” перехватывает десятки ракет над Тель-Авивом и центральной частью Израиля.

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву около 130 ракет. Удар был нанесен спустя несколько часов после атаки израильских ВВС по Сектору Газа. В результате удара погибли несколько высокопоставленных военных организации.

Армия обороны Израиля сообщила, что с понедельника из Сектора Газа было выпущено по израильской территории более 700 ракет, из которых 150 упали в пустынной местности, еще 200 были перехвачены системой “Железный купол”.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

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Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраиль