Из Сектора Газа по Тель-Авиву нанесли ракетные удары. Есть раненные

Часть выпущенных из Сектора Газа ракет упали в пригороде Тель-Авива. Одна из них попала в автобус к югу от города. Четыре человека получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

Очевидцы в соцсетях публикуют, как система ПВО “Железный купол” перехватывает десятки ракет над Тель-Авивом и центральной частью Израиля.

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву около 130 ракет. Удар был нанесен спустя несколько часов после атаки израильских ВВС по Сектору Газа. В результате удара погибли несколько высокопоставленных военных организации.

Армия обороны Израиля сообщила, что с понедельника из Сектора Газа было выпущено по израильской территории более 700 ракет, из которых 150 упали в пустынной местности, еще 200 были перехвачены системой “Железный купол”.