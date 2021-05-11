З Сектора Газа по Тель-Авіву завдали ракетних ударів. Є поранені

Частина випущених з Сектора Газа ракет впали в передмісті Тель-Авіва. Одна з них потрапила в автобус на південь від міста. Чотири людини отримали поранення, в тому числі п'ятирічна дитина.

Очевидці в соцмережах публікують, як система ППО "Залізний купол" перехоплює десятки ракет над Тель-Авівом і центральною частиною Ізраїлю.

У ХАМАС заявили, що випустили по Тель-Авіву близько 130 ракет. Удар був нанесений через кілька годин після атаки ізраїльських ВПС по Сектору Газа. В результаті удару загинули кілька високопоставлених військових організації.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з понеділка з Сектора Газа було випущено по ізраїльській території понад 700 ракет, з яких 150 впали в пустельній місцевості, ще 200 були перехоплені системою "Залізний купол".