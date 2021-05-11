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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Новина українською → Иерусалим, Вторник 11 мая 2021 21:21
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги Фото: запуск ракет в Секторе Газа (twitter.com/Reuters)
Автор: РБК-Украина

Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступают данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.

По некоторым данным, в Тель-Авиве после объявления тревоги были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших и жертвах, а также разрушениях, не поступали.

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявили, что не пойдут на переговоры с ХАМАС, пока организация “не заплатит цену за свои атаки”. “ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет”, - заявил изданию израильский чиновник.

Он добавил, что власти Израиля объявят о готовности к перемирию тогда, когда будут готовы к этому.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

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