В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступают данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа.
Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.
По некоторым данным, в Тель-Авиве после объявления тревоги были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших и жертвах, а также разрушениях, не поступали.
На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявили, что не пойдут на переговоры с ХАМАС, пока организация “не заплатит цену за свои атаки”. “ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет”, - заявил изданию израильский чиновник.
Он добавил, что власти Израиля объявят о готовности к перемирию тогда, когда будут готовы к этому.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".
МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.