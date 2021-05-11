В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.

По некоторым данным, в Тель-Авиве после объявления тревоги были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших и жертвах, а также разрушениях, не поступали.

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля заявили, что не пойдут на переговоры с ХАМАС, пока организация “не заплатит цену за свои атаки”. “ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем, конечно, они хотят прекращения огня, это идеально для них, им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет”, - заявил изданию израильский чиновник.

Он добавил, что власти Израиля объявят о готовности к перемирию тогда, когда будут готовы к этому.