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Из Сектора Газа снова осуществили обстрел. ВВС Израиля возобновили удары

Автор: Артур Родивилов

Израильские ВВС возобновили нанесение ударов по целям в западных районах города Газа. Это случилось после обстрела города Ашкелон и приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщает Newsu.co.il.

Было произведено несколько ракетных залпов в сторону Ашкелона и приграничных населенных пунктов.

Сигнал тревоги прозвучал также в кибуцах Кармия, Зиким, Натив а-Асара.

Нет информации о пострадавших или причиненном ущербе.

Обстрел израильской территории был осуществлен после появления сообщений из Газы о новой волне ударов по сектору.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.

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