З Сектору Газа знову здійснили обстріл. ВПС Ізраїлю відновили удари

Ізраїльські ВПС відновили нанесення ударів по цілях у західних районах міста Газа. Це сталося після обстрілу міста Ашкелон і прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє Newsu.co.il .

Обстріл ізраїльської території був здійснений після появи повідомлень з Гази про нову хвилю ударів по сектору.

Немає інформації про постраждалих або заподіяну шкоду.

Сигнал тривоги пролунав також у кібуцах Кармія, Зікім, Натів а-Асара.

Було вироблено кілька ракетних залпів у бік Ашкелона і прикордонних населених пунктів.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.