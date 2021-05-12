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З Сектору Газа знову здійснили обстріл. ВПС Ізраїлю відновили удари

Автор: Артур Родивилов

Ізраїльські ВПС відновили нанесення ударів по цілях у західних районах міста Газа. Це сталося після обстрілу міста Ашкелон і прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє Newsu.co.il.

Було вироблено кілька ракетних залпів у бік Ашкелона і прикордонних населених пунктів.

Сигнал тривоги пролунав також у кібуцах Кармія, Зікім, Натів а-Асара.

Немає інформації про постраждалих або заподіяну шкоду.

Обстріл ізраїльської території був здійснений після появи повідомлень з Гази про нову хвилю ударів по сектору.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.

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