Секретний реліз від Google: новий додаток перетворить хаотичні думки на професійні звіти

Компанія Google неочікувано випустила новий додаток для iOS під назвою "Google AI Edge Eloquent". Це експериментальний інструмент для диктовки, який використовує ШІ-моделі Gemma для миттєвого перетворення живої мови на чистий, структурований текст.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал TechCrunch .

"Осмислення" замість звичайної транскрипції

Головна особливість "Eloquent" - здатність розуміти намір мовця, а не просто фіксувати звуки. Додаток автоматично розпізнає та видаляє затинання, самовиправлення та слова-паразити на кшталт "ум", "е-е-е" чи "ну".

Процес працює за принципом "offline-first": після завантаження необхідних моделей обробка голосу відбувається безпосередньо на смартфоні. Користувачі можуть вимкнути хмарний режим для повної приватності, тож конфіденційна інформація не покине межі пристрою.

Ключовий функціонал додатка:

Миттєве "шліфування" : ШІ автоматично прибирає помилки під час запису;

: ШІ автоматично прибирає помилки під час запису; Швидке перетворення : спеціальні пресети дозволяють в один клік зробити текст "офіційним", "коротким" або сформувати "ключові тези";

: спеціальні пресети дозволяють в один клік зробити текст "офіційним", "коротким" або сформувати "ключові тези"; Глибока персоналізація : програма може імпортувати специфічні імена та жаргон із Gmail;

: програма може імпортувати специфічні імена та жаргон із Gmail; Професійна аналітика: додаток відстежує швидкість мовлення (кількість слів за хвилину) та зберігає повну історію сесій із можливістю пошуку.

Інтерфейс додатка Eloquent. (Скриншот: TechCrunch)

Перспектива заміни стандартної клавіатури на Android

Хоча наразі сервіс доступний лише для iPhone, в його описі вже з’явилися деталі майбутньої версії для Android. Очікується, що там "Eloquent" отримає статус клавіатури за замовчуванням - це дозволить використовувати інтелектуальну диктовку в будь-якому полі введення тексту - від месенджерів до корпоративних поштових скриньок.

Також для користувачів Android готують "плаваючу кнопку", яка забезпечить миттєвий доступ до транскрипції з будь-якого екрана. Якщо тестування буде успішним, Google планує впровадити функції диктовки в основну систему Android на глобальному рівні.