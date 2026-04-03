У Suno серйозний конкурент: з’явився новий додаток для створення ШІ-музики

19:07 03.04.2026 Пт
Популярна нейромережа навчилася генерувати цілі альбоми
ElevenMusic від ElevenLabs вже доступний для користувачів Apple-гаджетів (фото: Getty Images)

Компанія ElevenLabs випустила iOS-додаток ElevenMusic, який дозволяє створювати музичні треки за допомогою штучного інтелекту. Сервіс планує стати прямим конкурентом для популярних платформ Suno та Udio.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на матеріал TechCrunch.

Більше цікавого: 4 функції iPhone, якими ви дарма не користуєтеся: де шукати приховані "фішки

ElevenMusic - можливості та ліміти

Новий застосунок від ElevenLabs дозволяє генерувати пісні за допомогою текстових запитів природною мовою. Користувачі можуть самостійно налаштовувати тривалість треку, наявність вокалу, а також прописувати його стилістику.

Основний функціонал додатка

  • Генерація: створення до 7 безкоштовних пісень на добу;
  • Ремікси: можливість редагувати треки інших користувачів за допомогою тексту;
  • Стрімінг: наявність чартів, добірок "Trending Now" та щоденних міксів за настроєм (Focus, Energy, Chill тощо);
  • Радіостанції: доступ до живих станцій та вже сформованих альбомів.

Для професійних користувачів ElevenLabs пропонує план Pro за 9,99 долара на місяць або ж 95,9 долара на рік. Передплата дозволяє створювати до 500 треків щомісяця. Також користувач з підпискою отримує 500 ГБ хмарного сховища.

Стратегія ElevenLabs

Випуск музичного додатка свідчить про намір компанії вийти за межі лише голосових моделей. ElevenLabs прагне створити екосистему креативних інструментів, щоб захистити себе від мейнстримного ринку аудіомоделей.

Наразі стартап, який у лютому оцінили в 11 мільярдів доларів, активно працює над залученням ще більшої бази клієнтів.

Раніше компанія вже запустила сервіс ElevenReader для прослуховування книг, а також інструменти для клонування голосу. Додатково розробники планують впровадження роялті для авторів, які створюють популярний контент на платформі.

Більше по темі:
Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)
Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла