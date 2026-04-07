Секретный релиз от Google: новое приложение превратит хаотичные мысли в профессиональные отчеты

13:37 07.04.2026 Вт
Новый ИИ от Google автоматически исправляет естественную речь и делает ее профессиональной
aimg Ольга Завада
Секретный релиз от Google: новое приложение превратит хаотичные мысли в профессиональные отчеты Офлайн-диктовка от Google работает на базе Gemma (коллаж: РБК-Украина)

Компания Google неожиданно выпустила новое приложение для iOS под названием "Google AI Edge Eloquent". Это экспериментальный инструмент для диктовки, который использует ИИ-модели Gemma для мгновенного преобразования живой речи в чистый, структурированный текст.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал TechCrunch.

"Осмысление" вместо обычной транскрипции

Главная особенность "Eloquent" - способность понимать намерение говорящего, а не просто фиксировать звуки. Приложение автоматически распознает и удаляет запинки, самоисправления и слова-паразиты вроде "ум", "е-е-е" или "ну".

Процесс работает по принципу "offline-first": после загрузки необходимых моделей обработка голоса происходит непосредственно на смартфоне. Пользователи могут отключить облачный режим для полной приватности, поэтому конфиденциальная информация не покинет пределы устройства.

Ключевой функционал приложения:

  • Мгновенная "шлифовка": ИИ автоматически убирает ошибки во время записи;
  • Быстрое преобразование: специальные пресеты позволяют в один клик сделать текст "официальным", "коротким" или сформировать "ключевые тезисы";
  • Глубокая персонализация: программа может импортировать специфические имена и жаргон из Gmail;
  • Профессиональная аналитика: приложение отслеживает скорость речи (количество слов в минуту) и сохраняет полную историю сессий с возможностью поиска.

Секретный релиз от Google: новое приложение превратит хаотичные мысли в профессиональные отчеты

Интерфейс приложения Eloquent. (Скриншот: TechCrunch)

Перспектива замены стандартной клавиатуры на Android

Хотя пока сервис доступен только для iPhone, в его описании уже появились детали будущей версии для Android. Ожидается, что там "Eloquent" получит статус клавиатуры по умолчанию - это позволит использовать интеллектуальную диктовку в любом поле ввода текста - от мессенджеров до корпоративных почтовых ящиков.

Также для пользователей Android готовят "плавающую кнопку", которая обеспечит мгновенный доступ к транскрипции с любого экрана. Если тестирование будет успешным, Google планирует внедрить функции диктовки в основную систему Android на глобальном уровне.

