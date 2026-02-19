Секретна зброя: Rheinmetall показав дрон, який уже міг таємно воювати в Україні (відео)

Можливості та характеристики FV-014

Новий дрон-камікадзе масою близько 20 кг оснащений комбінованою кумулятивно-уламковою бойовою частиною, що здатна пробивати до 600 мм броні.

Основні технічні параметри апарату включають:

дальність польоту - до 100 км (при дальності зв'язку 60 км);

тривалість перебування у повітрі - 70 хвилин;

особливості конструкції - фасетований корпус для зниження радіолокаційної помітності та електродвигун.

Безпілотник запускається з транспортно-пускового контейнера за допомогою реактивного двигуна.

Розробники заявляють, що FV-014 може працювати у складі "рою", коли один оператор керує групою дронів, а також виконувати завдання в умовах відсутності сигналу GPS.

Випробування в Україні та інтерес НАТО

Під час демонстрації для однієї з країн НАТО дрон імітував різні операційні сценарії та атаку на ціль.

Хоча офіційно місце попередніх випробувань не розголошується, представники Rheinmetall раніше зазначали, що апарат уже перевірений у боях.

Оскільки Україна є єдиним місцем активного застосування такої техніки проти сучасних засобів РЕБ, експерти припускають, що FV-014 таємно випробовували саме на українському фронті.