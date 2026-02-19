RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине (видео)

Фото: Rheinmetall представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014 (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Немецкий концерн Rheinmetall официально представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014. Дрон способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

Возможности и характеристики FV-014

Новый дрон-камикадзе массой около 20 кг оснащен комбинированной кумулятивно-осколочной боевой частью, способной пробивать до 600 мм брони.

Основные технические параметры аппарата включают:

  • дальность полета - до 100 км (при дальности связи 60 км);
  • продолжительность пребывания в воздухе - 70 минут;
  • особенности конструкции - фасетованный корпус для снижения радиолокационной заметности и электродвигатель.

Беспилотник запускается из транспортно-пускового контейнера с помощью реактивного двигателя.

Разработчики заявляют, что FV-014 может работать в составе "роя", когда один оператор управляет группой дронов, а также выполнять задачи в условиях отсутствия сигнала GPS.

Испытания в Украине и интерес НАТО

Во время демонстрации для одной из стран НАТО дрон имитировал различные операционные сценарии и атаку на цель.

Хотя официально место предварительных испытаний не разглашается, представители Rheinmetall ранее отмечали, что аппарат уже проверен в боях.

Поскольку Украина является единственным местом активного применения такой техники против современных средств РЭБ, эксперты предполагают, что FV-014 тайно испытывали именно на украинском фронте.

 

Помощь Rheinmetall Украине

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall является одним из ключевых партнеров Украины в сфере вооружений. Ранее стало известно, что компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.

Также концерн определил четкие сроки передачи Вооруженным силам Украины новых партий военной помощи, включающих средства ПВО и снаряды. В частности, Украина должна получить от Rheinmetall современные системы противовоздушной обороны для защиты неба от вражеских дронов и ракет.

Кроме того, глава концерна Армин Паппергер неоднократно высказывался относительно ситуации с безопасностью в Европе. В частности, он оценил шансы на достижение мира в Украине, отметив необходимость долгосрочной поддержки Киева для сдерживания агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаRheinmetallДрони