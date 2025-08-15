Секретна служба США мала складнощі у підготовці саміту на Алясці, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, коли тиждень тому Трамп оголосив про зустріч, єдиний агент, розміщений на посаді Секретної служби на "останньому рубежі" (так називають Аляску - ред.), розпочав підготовку до прийняття сотень співробітників у найближчі дні.

Завдання Служби виявилося надзвичайно складним - одночасно захищати обох президентів на одному майданчику, кожного з яких супроводжує озброєна охорона. Тому розпочався "тотальний підготовчий спринт тривалістю в тиждень".

Обмеженість ресурсів

Видання зазначило, що хоча працівники американських спецслужб і мають право на власній території без обмежень перевозити зброю, обладнання зв’язку та медичне спорядження, "географічне розташування Аляски додає проблем".

Видання нагадало, що в Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів, тож транспортні засоби й інші ресурси доправляють літаками та переміщують з інших районів штату. Зокрема, позашляховики для кортежів прибувають із континентальної частини США на вантажних літаках.

Крім того, саміт відбудеться на об’єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон - найбільшому військовому об’єкті Аляски. Вона має контрольований повітряний простір, укріплені ворота і миттєвий доступ до військових підрозділів, та як чинний військовий об'єкт - закрита для громадськості.

"В нас зараз пік туристичного сезону, тому з готелями складно, з машинами складно. Проведення цього заходу на базі знімає багато проблем", - зазначив губернатор Аляски Майк Данліві в ефірі Bloomberg Television у четвер.

За його словами, хоча Анкоридж у минулому приймав Папу Римського та колишнього президента США Рональда Рейгана, нинішній саміт - "одна з найбільших подій" в історії міста.

Правила взаємності

За словами чиновників Держдепартаменту, згідно з протоколом, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності: будь-яку привілею, надану одному лідеру, слід забезпечити і другому.

Безпосередніми переміщеннями Володимира Путіна керуватиме російська охорона, тоді як Секретна служба США буде утримувати зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників розповів Bloomberg, що жодна зі сторін не буде відкривати двері іншої та не буде користуватися її транспортом. Якщо десять американських агентів стоятимуть перед конференц-залом, де будуть проводитися переговори, то з іншого боку стоятимуть десять російських.

Ця симетрія пошириться від кортежу під час прибуття до розсадження перекладачів у залі. Обидві сторони привезуть власні команди перекладачів. Навіть кількість та розмір кімнат очікування, - безпечних зон для кожного з лідерів, - узгоджуються окремо.

За словами джерел Bloomberg, Секретна служба все ще чекає, щоб Росія офіційно затвердила повний план безпеки.

Актуальна ситуація

Видання зазначило, що наразі до Анкориджа прибули сотні агентів. Готелі в центрі міста заповнені, а пункти прокату авто розчищені для кортежів.

Агенти в костюмах з навушниками чергують на перехрестях, інші у цивільному одязі злилися з відвідувачами кав’ярень і парковок.

Державна поліція Аляски та місцева поліція інтегровані в маршрути кортежів, які розплановані впритул до кожного повороту.

Кожен рух автомобілів обох лідерів ретельно планується, щоб не допустити їх перетину та водночас гарантувати повний захист кожного президента.

Інші обтяжуючі фактори

У Bloomberg також зазначили, що розгортання агентів на Алясці відбувається одночасно з іншими важливими заходами.

Так, Секретна служба охороняє віцепрезидента Джей Ді Венса у Великій Британії і готується до сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в вересні.

Також агенти забезпечують безпеку екс-президентів Барака Обами, Джо Байдена і Джорджа Буша-молодшого, а також колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс.

Крім того, двадцять агентів та офіцерів цього тижня також відряджені на підтримку федерального контролю Трампа над поліцією Вашингтона.