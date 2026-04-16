Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія

Особливості конструкції та походження

Військові інженери провели лабораторний аналіз уламків ракет, зокрема тієї, що впала у Харкові на початку року.

Експерти з’ясували, що ракети мають унікальну геометрію. Наприклад, діаметр задньої частини KN-23 становить 110 см, що не зустрічається в жодних інших аналогах у світі, крім КНДР.

Хоча Пхеньян доопрацював первісні варіанти радянських та російських розробок, двигуни корейських ракет у півтора раза довші за російські аналоги.

Це зумовлено використанням менш енергетичного палива, що вимагає більшого об’єму двигуна для досягнення аналогічної дальності польоту.

Технології та компоненти

Дослідження показало, що блоки керування містять компоненти цивільного призначення від світових брендів, які Пхеньян закуповує в обхід міжнародних санкцій.

"Якість пайки у цих ракетах - приблизно 50-річної давнини", - зазначають експерти Міноборони.

Замість сучасних теплозахисних матеріалів північнокорейські конструктори використовують дешеві обтікачі з графіту.

В МОУ зазначають, що попри технологічну відсталість, такі балістичні засоби залишаються складною ціллю для систем ППО та становлять високу загрозу для цивільного населення.