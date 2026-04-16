Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия

Северокорейские баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину, не являются прямыми копиями российских "Искандеров". Исследование обломков выявило использование гражданских чипов и устаревших технологий 50-летней давности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Военные инженеры провели лабораторный анализ обломков ракет, в частности той, что упала в Харькове в начале года.
Эксперты выяснили, что ракеты имеют уникальную геометрию. Например, диаметр задней части KN-23 составляет 110 см, что не встречается ни в каких других аналогах в мире, кроме КНДР.
Хотя Пхеньян доработал первоначальные варианты советских и российских разработок, двигатели корейских ракет в полтора раза длиннее российских аналогов.
Это обусловлено использованием менее энергетического топлива, что требует большего объема двигателя для достижения аналогичной дальности полета.
Исследование показало, что блоки управления содержат компоненты гражданского назначения от мировых брендов, которые Пхеньян закупает в обход международных санкций.
"Качество пайки в этих ракетах - примерно 50-летней давности", - отмечают эксперты Минобороны.
Вместо современных теплозащитных материалов северокорейские конструкторы используют дешевые обтекатели из графита.
В МОУ отмечают, что несмотря на технологическую отсталость, такие баллистические средства остаются сложной целью для систем ПВО и представляют высокую угрозу для гражданского населения.
Напомним, в последнее время Северная Корея значительно нарастила возможности для производства ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, на ядерных объектах страны наблюдается усиленная активность.
В частности, темпы развития арсенала Пхеньяна позволяют ежегодно создавать около 20 ядерных боеголовок. Это происходит на фоне новой военной стратегии Ким Чен Ына, которая предусматривает одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил КНДР.