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Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины

Новина українською → Севастополь, Среда 14 апреля 2021 14:16
Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины Фото: секретарь Совбеза России Николай Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению национальной безопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов со стороны Украины, ЕС и НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности".

Он заявил, что среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.

Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Сегодня отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

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