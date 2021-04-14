Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению национальной безопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов со стороны Украины, ЕС и НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности".
Он заявил, что среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".
Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.
Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".
Сегодня отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.