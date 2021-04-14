Секретар Радбезу Росії заявив про "можливість терактів" у Криму зі сторони України

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев провів у Севастополі нараду щодо забезпечення національної безпеки в окупованому РФ Криму. Він заявив про нібито загрозу терактів з боку України, ЄС і НАТО.

Про це повідомляє ТАСС .

За його словами, на півострові "зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці".

Він заявив, що серед основних причин цих загроз - "деструктивна діяльність США, контрольованих ними блоку НАТО, ряду держав Євросоюзу, України, спрямована на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації, нанесення шкоди її авторитету та міжнародного іміджу, поширенні екстремістської і націоналістичної ідеології".

Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала український півострів.