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Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море

Новина українською → Москва, Среда 14 апреля 2021 11:00
Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море Фото: в Черное море выйшли российские корабли (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец" вышел в Черное море.

По данным издания, они провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.

Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Отметим, российские корабли вышли в Черное море на фоне обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ у украинских границ.

В частности, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.

Напомним, МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе.

Ранее генсек НАТО заявил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины.

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