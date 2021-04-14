Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море
Отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец" вышел в Черное море.
По данным издания, они провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.
Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.
Отметим, российские корабли вышли в Черное море на фоне обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ у украинских границ.
В частности, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.
Напомним, МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе.
Ранее генсек НАТО заявил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины.