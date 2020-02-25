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Секретарь СНБО допускает военное вторжение России в Беларусь

Новости » Политика     25.02.2020 - 23:42
Секретарь СНБО допускает военное вторжение России в Беларусь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Данилова, Беларуси грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения Российской Федерации в Беларусь. Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Радио НВ.

По словам Данилова, Беларуси грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он.

Напомним. в последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.

Ранее Лукашенко заявлял, что вопрос объединения Белоруси и России должны решать народы двух стран. При этом он отметил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.

Также РБК-Украина писало, что 29 декабря 2019 года в Минске прошла пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Во время протеста демонстранты держали портреты заключенных оппозиционеров.

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