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Вопрос объединения Беларуси и РФ должны решать народы двух стран, - Лукашенко

Новости » Политика     24.12.2019 - 14:45
Вопрос объединения Беларуси и РФ должны решать народы двух стран, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко не боится выборов общего президента Беларуси и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения Белоруси и Российской Федерации (РФ) должны решать народы двух стран. Об этом сказал он в в интервью "Эхо Москвы", передает кореспондент РБК-Украина.

Также он добавил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет с российским президентом Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.

Напомним, Беларусь намерена изменить договор с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы. Инициирование изменений в договоре в Минске объяснили недовольством из-за дополнительных пунктов контроля на российской границе, где задерживаются транзитные товары.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 7 декабря, сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

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