Беларусь не может быть частью России, - Лукашенко

Лукашенко не хочет быть последним президентом Беларуси
Президент Беларусь Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения к Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
По словам Лукашенко, об это он четко заявил президенту России Владимиру Путину во время переговоров несколько лет назад.
"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал президент Беларуси.
Также Лукашенко заявил, что не хочет быть последним президентом Беларуси.
"Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии" - заявил он.
Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что вопрос объединения Белоруси и Российской Федерации (РФ) должны решать народы двух стран. При этом он отметил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.
Также РБК-Украина писало, что 29 декабря в Минске прошла пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Во время протеста демонстранты держали портреты заключенных оппозиционеров.