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Беларусь не может быть частью России, - Лукашенко

Новости » В мире     24.01.2020 - 13:37
Беларусь не может быть частью России, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко не хочет быть последним президентом Беларуси

Президент Беларусь Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения к Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам Лукашенко, об это он четко заявил президенту России Владимиру Путину во время переговоров несколько лет назад.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал президент Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

"Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии" - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что вопрос объединения Белоруси и Российской Федерации (РФ) должны решать народы двух стран. При этом он отметил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.

Также РБК-Украина писало, что 29 декабря в Минске прошла пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Во время протеста демонстранты держали портреты заключенных оппозиционеров.

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