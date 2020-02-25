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Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь

Новини » Політика     25.02.2020 - 23:42
Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Білорусь. Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинах Донецької та Луганської областей.

"Причому ця загроза з боку Російської Федерації досить потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не виключаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на межі", - сказав він.

Нагадаємо. останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави. Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.

Раніше Лукашенко заявляв, що питання об'єднання Білорусі та Росії повинні вирішувати народи двох країн. При цьому він зазначив, що не боїться виборів загального президента Білорусі і РФ.

Також РБК-Україна писало, що 29 грудня 2019 року в Мінську пройшла п'ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі та Російської Федерації. Під час протесту демонстранти тримали портрети ув'язнених опозиціонерів.

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