Секретар РНБО назвав умову, коли Путін може наказати застосувати ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, Литвиненко сказав: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві.

За його словами, немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.

Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.

"Він хоче жити", - заявив він.

Литвиненко також заявив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот - це "перемога".