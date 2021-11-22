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Сегодняшняя активность России направлена на дестабилизацию Украины, НАТО и ЕС, - Резников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодняшняя активность России возле украинской границы направлена на дестабилизацию ситуации внутри Украины, НАТО и ЕС. В Кремле готовы к вторжению и такая возможность у них есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире "Свобода Слова" на ICTV.

"В оценках и в фактаже мы абсолютно совпадаем (с Британией и США, – ред.). Мы более спокойно воспринимаем угрозу (вторжения России - ред.)", - сказал Резников.

По его словам, факты увеличения количества российской военной техники возле границы Украины не являются новостью и благодаря СМИ цивилизованный западный мир наконец-то сумел увидеть происходящее. Министр добавил, что это усиливает украинские позиции в противостоянии с РФ.

"Только вместе с партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения на вторжение в Кремле не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - отметил он.

Резников добавил, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена ​​в первую очередь на дестабилизацию внутри Украины, НАТО и стран ЕС.

Напомним, ранее США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.

Отметим, Кремль довольно резко отреагировал на информацию от Bloomberg о возможном вторжении в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины.

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Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияАлексей Резников