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Сьогоднішня активність Росії спрямована на дестабілізацію України, НАТО і ЄС, - Резніков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогоднішня активність Росії біля українського кордону спрямована на дестабілізацію ситуації всередині України, НАТО і ЄС. У Кремлі готові до вторгнення і така можливість у них є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі "Свобода Слова" на ICTV.

"В оцінках і в фактажі ми абсолютно збігаємося (з Британією і США, – ред.). Ми більш спокійно сприймаємо загрозу (вторгнення Росії - ред.)", - сказав Резніков.

За його словами, факти збільшення кількості російської військової техніки біля кордону України не є новиною і завдяки ЗМІ цивілізований західний світ нарешті зумів побачити те, що відбувається. Міністр додав, що це посилює українські позиції в протистоянні з РФ.

"Тільки разом з партнерами ми зможемо не допустити прямої агресії з боку РФ. Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що прийняття рішення на вторгнення в Кремлі не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", - зазначив він.

Резніков додав, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована в першу чергу на дестабілізацію всередині України, НАТО і країн ЄС.

Нагадаємо, раніше США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну.

Відзначити, Кремль досить різко відреагував на інформацію від Bloomberg про можливе вторгнення в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія може прагнути до просування на територію України.

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Міністерство оборони УкраїниРосійська ФедераціяОлексій Резніков