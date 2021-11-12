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Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины, - Кулеба

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 08:33
Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины. Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра для ABC News.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил министр.

Он заявил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.

"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", - сказал он.

Напомним, США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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