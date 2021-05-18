Сегодня завершается дополнительный период регистрации на ВНО-2021
В Украине сегодня, 18 мая, завершается период регистрации на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Дата подачи документов для регистрации определяется по оттиску штемпеля на почтовом конверте.
Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:
- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;
- принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;
- проживают на временно оккупированной территории или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;
- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
- должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.
"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно… создать и заполнить регистрационную карточку, размещенного на веб-сайте УЦОКО..., подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - сообщили в Центре.
Комплект регистрационных документов должен содержать:
- оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
- заявление для участия в дополнительной сессии;
- заверенную копию паспорта гражданина Украины;
- заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).
Напомним, 21 мая в Украине стартует основная сессия ВНО-2021. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 14 июля.
Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде допустили изменение порогового балла ВНО. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.