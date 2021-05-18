ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня завершается дополнительный период регистрации на ВНО-2021

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 12:31
Сегодня завершается дополнительный период регистрации на ВНО-2021 Фото: дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 14 июля (nmu.org.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 18 мая, завершается период регистрации на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Дата подачи документов для регистрации определяется по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

  • не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;
  • принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;
  • проживают на временно оккупированной территории или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;
  • по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
  • должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно… создать и заполнить регистрационную карточку, размещенного на веб-сайте УЦОКО..., подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - сообщили в Центре.

Комплект регистрационных документов должен содержать:

  • оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
  • заявление для участия в дополнительной сессии;
  • заверенную копию паспорта гражданина Украины;
  • заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Напомним, 21 мая в Украине стартует основная сессия ВНО-2021. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 14 июля.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде допустили изменение порогового балла ВНО. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ВНО выпускники
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине