Сьогодні завершується додатковий період реєстрації на ЗНО-2021
В Україні сьогодні, 18 травня, завершується період реєстрації на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Дата подачі документів для реєстрації визначається за відбитком штемпеля на поштовому конверті.
Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:
- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації та проживають на території, де встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- брали участь в антитерористичній операції та / або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій і не зареєстровані для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
- проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з них і не зареєструвалися в основний період реєстрації;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
- повинні проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.
"Щоб зареєструватися для участі у додатковій сесії ЗНО, потрібно ... створити та заповнити реєстраційну картку, розміщену на веб-сайті УЦОЯО..., підготувати комплект реєстраційних документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - повідомили в центрі.
Комплект реєстраційних документів повинен містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "зареєструватися";
- заява для участі в додатковій сесії;
- завірену копію паспорта громадянина України;
- завірену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- при необхідності інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені / прізвища, копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову документів, поданих іноземною мовою для реєстрації).
Нагадаємо, 21 травня в Україні стартує основна сесія ЗНО-2021. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 14 липня.
Також РБК-Україна писало, що у Верховній Раді допустили зміна порогового бала ЗНО. Це встановлюватиме відповідна група експертів.