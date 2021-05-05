В Раде допускают изменение порогового балла ВНО-2021

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин заявил, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.

"Пороговый балл может быть разным, но каким именно - устанавливает соответствующая группа экспертов, тестирующая задания ВНО. Эксперты, устанавливающие пороговый балл, принимают во внимание и тот факт, что учебный год проходил в необычном режиме, дети посещали школы эпизодически", - пояснил парламентарий.

По его словам, ежегодно задания пересматривают, добавляют задачи из тех разделов, которых давно не было, то есть гармонизируют сам тест, потому коррелируется его сложность.

"В этом году пороговый балл по отдельным предметам может быть немного ниже аналогичного балла за предыдущие годы. Мы все прекрасно понимаем, что дистанционное обучение вряд ли повысит уровень знаний детей, но другого выхода у нас пока нет", - сказал Колебошин.

Парламентарий добавил, что в случае, если выпускник по уважительной причине не смог принять участие в основной сессии ВНО, например, имел температуру, он имеет право обратиться в Центр оценивания качества образования с соответствующим заявлением.

"Для того, чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию, нужно указать причину отсутствия и справку, которая подтвердит, что вы действительно были тогда больны. Такая возможность будет и у детей с оккупированных территорий, ведь мы понимаем возможные проблемы с пересечением границы", - отметил замглавы образовательного комитета.