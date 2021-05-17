В пятницу стартует основная сессия ВНО, она продлится до середины июня

В пятницу, 21 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году. В этом году было зарегистрировано 389 710 человек.

Об этом сообщил директор УЦОКО Валерий Бойко.

По словам директора центра, на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек, из которых 126 401 человек зарегистрировались для участия только в тестировании по украинскому языку.

Для участия в тестировании по математике зарегистрировались 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта, по истории Украины - 298 972 человека, по английскому языку - 146 366 человек.

В тестировании по географии примут участие 175 472 человека, по биологии - 127 202 человека, физике - 32 090 человек, химии - 12 744 человека.

ВНО по немецкому языку намерены сдавать 2 418 человек, французскому языку - 561 человек, испанскому языку - 224 человека.

Кроме того, в УЦОКО приводят статистику общего количества зарегистрированных участников:

56,45% - выпускники школ 2021 года,

30,44% - ученики учреждений профобразования и студенты вузов,

13,09% - выпускники прошлых лет.

Директор УЦОКО отметил, что вовремя основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тысяч педагогических работников.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по графику. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания разместят на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, дополнительной - до 23 июля.