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Сегодня в западных областях дождь

Новости » Общество    28.10.2019 - 08:00
Сегодня в западных областях дождь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков днем до +13

Погода в Украине в понедельник, 28 октября, принесет дожди в западные области, днем температура воздуха поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня на большинстве территории страны, кроме западных областей, будет сухая и облачная погода. На западе ожидаются дожди, температура днем будет колебаться от +10 до +15, ночью от +5 до +8.

На остальной территории столбики термометров покажут от +11 до +17 градусов. Ночью температура опустится до +6 ...+10 градусов. В Крыму сегодня также без осадков, днем +16...+18, ночью от +7 до +9.

Сегодня в западных областях дождь

Прогноз в Киеве

В столице понедельник также будет сухим и облачным. Днем температура в Киеве будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров киевлян покажут от +7 до +9. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

Сегодня в западных областях дождь

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине. По данным Гидрометцентра, в пятницу, 1 ноября, ночная температура воздуха местами опустится до -4 градусов. Днем температура будет колебаться от +4 до +9.

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