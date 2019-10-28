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Сьогодні у західних областях дощ

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 08:00
Сьогодні у західних областях дощ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів вдень до +13

Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, принесе дощі у західні області, вдень температура повітря підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні на більшості території країни, окрім західних областей, буде суха та хмарна погода. На заході очікуються дощі, температура вдень коливатиметься від +10 до +15, вночі від +5 до +8.

На решті території стовпчики термометрів покажуть від +11 до +17 градусів. Вночі температура опуститься до +6...+10 градусів. У Криму сьогодні також без опадів, вдень +16...+18, вночі від +7 до +9.

Сьогодні у західних областях дощ

Прогноз у Києві

У столиці понеділок також буде сухим та хмарним. Вдень температура у Києві коливатиметься від +11 до +13 градусів. Вночі стовпчики термометрів киян покажуть від +7 до +9. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Сьогодні у західних областях дощ

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання в Україні. За даними Гідрометцентру, у п'ятницю, 1 листопада, нічна температура повітря місцями опуститься до -4 градусів. Вдень температура коливатиметься від +4 до +9.

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