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Сегодня на западе Украины сохранятся дожди

Новости » Общество     08.11.2019 - 08:00
Сегодня на западе Украины сохранятся дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня без осадков, днем до +13

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет дождливой в западных областях, температура воздуха днем местами достигнет +20 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня дождливая погода сохранится на западе страны, на остальной территории будет сухо и тепло. В западных, северных и центральных областях температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+16 градусов. На востоке и юге столбики термометров поднимутся до +17...+20 градусов.

Ночью температура в западных областях снизится до +4...+7 градусов, в центральных и северных до +5...+8. В восточных и южных областях ночью температура будет держаться в пределах +9... +13 градусов.

Сегодня на западе Украины сохранятся дожди

Прогноз в Киеве

В столице сегодня днем будет сухо и тепло, ночью вероятен небольшой дождь. Днем термометры киевлян покажут от +11 до +13 градусов, ночью температура снизится до +7...+9. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Сегодня на западе Украины сохранятся дожди

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня, 8 ноября, в Украине ожидается сильный туман, в результате чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман ожидается на Правобережье и в Киеве.

В Украине до конца недели будут преобладать дожди В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
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