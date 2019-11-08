ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні на заході України утримаються дощі

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 08:00
Сьогодні на заході України утримаються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +13

Погода в Україні у п'ятницю, 8 листопада, буде дощовою у західних областях, температура повітря вдень місцями досягне +20 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні дощова погода збережеться на заході країни, на решті території буде сухо та тепло. У західних, північних та центральних областях температура повітря вдень коливатиметься в межах +10...+16 градусів. На сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +17...+20 градусів.

Вночі температура у західних областях знизиться до +4...+7 градусів, у центральних та північних до +5...+8. У східних та південних областях вночі температура триматиметься в межах +9... +13 градусів.

Сьогодні на заході України утримаються дощі

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні вдень буде сухо та тепло, вночі імовірний невеликий дощ. Вдень термометри киян покажуть від +11 до +13 градусів, вночі температура знизиться до +7...+9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні на заході України утримаються дощі

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що сьогодні, 8 листопада, в Україні очікується сильний туман, в результаті чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман очікується на Правобережжі та в Києві.

В Україні до кінця тижня переважатимуть дощі У ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся