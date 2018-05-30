Сегодня зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов на Донбассе, - Минобороны

Боевики продолжают обстрел позиций украинских Объединенных сил

В течение суток, несмотря на дальнейшие провокационные обстрелы оборонительных позиций украинских Объединенных сил боевиками, обстановка на линии фронта оставалась контролируемой. Об этом сообщил на брифинге относительно ситуации на линии соприкосновения спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

В частности, согласно сообщению, в течение прошлых суток, и по состоянию на сегодня, 30 мая. оккупационных администраций РФ, наши защитники находятся наготове к любым действиям со стороны врага.

Ранее в течение 29 мая на Луганском направлении зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов. Оружие, которое запрещено Минскими соглашениями, фиксировали наши защитники вблизи населенного пункта Зайцево, Южное и Новотошковское.

Отметим, что вчера российско-оккупационные войска вновь нарушили режим тишины вблизи Станицы Луганской. С 20:45, со стороны оккупированной горы Князя Игоря, подразделениями Объединенных сил зафиксировано применением врагом крупнокалиберных пулеметов. Такие провокационные вражеские обстрелы в очередной раз делают невозможным предварительно запланировано разведение сил и средств сторон на этом участке.

Кроме того, на Донецком направлении в течение минувших суток снова наблюдалась вражеская активность. Здесь зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов.

В основном российско-оккупационные войска обстреливали оборонительные позиции Украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Вражеские огневые провокации фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Лебединское, Гнутово, Пески, Павлополь, Богдановка, Авдеевка, Широкино, Опытное.

В целом в течение минувших суток, 29 мая, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 36 прицельных вражеских обстрелов.

Сегодня, 30 мая, с полуночи, по состоянию на 11:00, уже зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов.

С 04:20 российско-оккупационные войска произвели 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Новотошковського. Около 10:00 - еще два артиллерийских выстрела калибра 122 мм зафиксировали наши военные вблизи Чермалыка.

Также ночью враг выпустил несколько мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил вблизи поселка Гнутово, а утром еще несколько разрывов от мин уже 120-го калибра зафиксировали наши защитники Новотошковського и Зайцево.

С начала суток потерь среди Украинских защитников нет.

Напомним, как сообщалось ранее, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки 29 мая в результате обстрелов боевиков ранены четыре украинских военнослужащих.