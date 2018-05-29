На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военнослужащих нет, - Минобороны

С начала суток зафиксировано 8 прицельных обстрелов позиций ВСУ

На Донбассе зафиксировано 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 прицельных обстрелов наших опорных пунктов", - сообщил Гуцуляк.

Так, на Луганском направлении в 5:25 боевики российско-оккупационных войск таки возбудили тишину и обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Зайцево. Сообщается, что огонь велся с применением минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия различных калибров. На позиции опорного пункта Объединенных сил было выпущено 8 мин.

На Донецком направлении, вражеские обстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов продолжались всю ночь. Под огнем противника оказались наши опорные пункты в районе Водяного, Красногоровка, Марьинки и Пищевика. А уже в 6:15, в районе Старогнатовки, позиции Объединенных сил были обстреляны из миномета калибра 120 мм.

По состоянию на 9:00 потерь среди наших военнослужащих нет.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 28 мая, в результате обстрелов боевиков ранены шесть украинских военнослужащих.