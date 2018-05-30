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Интервью

За сутки на Донбассе ранено 4 украинских военных

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 07:38
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Пресс-центр отмечает уменьшение интенсивности боевых действий

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки 29 мая в результате обстрелов боевиков ранены четыре украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Пресс-центр отмечает уменьшение интенсивности боевых действий. Всего российско-оккупационные войска 36 раз вели обстрел по украинским позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

"Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино", - говорится в сообщении.

Украинским раненым предоставили квалифицированную помощь, их жизни ничего не угрожает.

"По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены", - сообщили в штабе.

 

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Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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