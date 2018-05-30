Сьогодні зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів на Донбасі, - Міноборони

Бойовики продовжують обстріл позицій українських Об'єднаних сил

Протягом доби, незважаючи на подальші провокаційні обстріли оборонних позицій українських Об'єднаних сил бойовиками, ситуація на лінії фронту залишалася контрольованою. Про це сообщил на брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення спікер Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, згідно з повідомленням, протягом минулої доби, і станом на сьогодні, 30 травня. окупаційних адміністрацій РФ, наші захисники знаходяться напоготові до будь-яких дій з боку ворога.

Раніше протягом 29 травня на Луганському напрямку зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілу. Зброя, яку заборонено Мінськими угодами, фіксували наші захисники поблизу населеного пункту Зайцево, Південне і Новотошковское.

Зазначимо, що вчора російсько-окупаційні війська знову порушили режим тиші поблизу Станиці Луганської. З 20:45, з боку окупованій гори Князя Ігоря, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано застосуванням ворогом великокаліберних кулеметів. Такі провокаційні ворожі обстріли в черговий раз роблять неможливим попередньо заплановано розведення сил і засобів сторін на цій ділянці.

Крім того, на Донецькому напрямку протягом минулої доби знову спостерігалася ворожа активність. Тут зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілу.

В основному російсько-окупаційні війська обстрілювали оборонні позиції Українських захисників з гранатометів різних типів і стрілецької зброї.

Ворожі вогневі провокації фіксувалися в районі населених пунктів Харчовик, Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Лебединське, Гнутово, Піски, Павлопіль, Богданівка, Авдіївка, Широкіно, Дослідне.

У цілому протягом минулої доби, 29 травня, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів.

Сьогодні, 30 травня, з півночі, станом на 11:00, вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілу.

З 04:20 російсько-окупаційні війська провели 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм по захисникам Новотошковського. Близько 10:00 - ще два артилерійські постріли калібру 122 мм зафіксували наші військові поблизу Чермалыка.

Також вночі ворог випустив кілька хв 82-го калібру по опорним пунктам Об'єднаних сил поблизу селища Гнутово, а вранці ще кілька розривів від хв вже 120-го калібру зафіксували наші захисники Новотошковського і Зайцево.

З початку доби втрат серед Українських захисників немає.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 29 травня в результаті обстрілу бойовиків поранені чотири українських військовослужбовців.