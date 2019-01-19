Сегодня вступил в силу закон о противодействии буллингу

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Закон был принят 18 декабря 2018 года

Сегодня, 19 января 2019 года, в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу.

Согласно тексту закона, буллингом будут считаться действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего

Отмечается, что ответственностью за буллинг будет штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов. При травле группой лиц или в случае повторного издевательства в течение года, наказанием будет штраф от 1700 до 3400 гривен или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.

Кроме того, штраф предусмотрен и для руководителя учреждения образования, если он не сообщит о фактах буллинга в правоохранительные органы. Ответственность для руководителя учреждения предусматривает штраф в размере 850-1700 гривен или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Добавим, что закон №2657-VIII о противодействии буллингу был принят Верховной радой 18 декабря 2018 года.

Напомним, что в среду, 16 января, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него.

Ранее в материале РБК-Украина "Буллинг в законе: как депутаты предлагают бороться с детской агрессией" отмечалось, что в последнее время возросло количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей.