Порошенко одобрил закон об ответственности за буллинг

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В частности, буллинг будет наказываться штрафами

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 января, подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Штрафы за буллинг

Отметим, штраф за буллинг законодатели установили на уровне 850-1700 гривен или общественные работы 20-40 часов. Если травлей занимается группа лиц или же нарушение совершено повторно в течение года - штраф составит 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. При этом в случае, если нарушителями являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет, законом определены такие же меры наказания, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Также установлен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит Национальной полиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Напомним, 28 декабря 2018 года закон подписал спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 декабря Рада приняла во втором чтении законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает штрафы за него. Документ поддержали 228 нардепов.

Отметим, в первом чтении парламент принял закон в начале октября прошлого года.

Добавим также, в материале РБК-Украина "Буллинг в законе: как депутаты предлагают бороться с детской агрессией" отмечалось, что в последнее время возросло количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей.