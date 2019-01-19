Сьогодні набув чинності закон щодо протидії булінгу

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Закон був прийнятий 18 грудня 2018 року

Сьогодні, 19 січня 2019, в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу.

Відповідно до тексту закону, булінгом вважатимуться дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могло бути чи було заподіяно шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Зазначається, що відповідальністю за булінг буде штраф в розмірі від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. При цькуванні групою осіб або в разі повторного цькування протягом року, покаранням буде штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин.

Крім того, штраф передбачений і для керівника закладу освіти, якщо він не повідомить про факти булінгу правоохоронним органам. Відповідальність для керівника закладу передбачає штраф у розмірі 850-1700 гривень або виправні роботи терміном до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Додамо, що закон №2657-VIII щодо протидії булінгу був прийнятий Верховною радою 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, що в середу, 16 січня, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і передбачає адміністративну відповідальність за нього.

Раніше у матеріалі РБК-Україна "Булінг у законі: як депутати пропонують боротися з дитячою агресією" зазначалося, що останнім часом зросла кількість скарг дітей на булінг з боку вчителів.