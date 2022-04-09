Сегодня в Украине согласованы 10 гуманитарных коридоров: список

На сегодня, 9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Людей будут эвакуировать из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram .

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и автобусами.

Напомним, "Укрзализныця" продолжит эвакуацию людей с восточных направлений. Сейчас работают железнодорожные станции в Славянске и Покровске, а также в Новозолотаровке.

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