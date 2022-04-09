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Сегодня в Украине согласованы 10 гуманитарных коридоров: список

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 09:16
Сегодня в Украине согласованы 10 гуманитарных коридоров: список Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодня, 9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Людей будут эвакуировать из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.

Донецкая область

Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье.

Место собраний: ул. Шевченко, 5.

Энергодар - Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь - Запорожье.

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.

Луганская область

Северодонецк - Бахмут.

Место собраний: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут.

Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут.

Место собраний: ул. Первомайская, 42.

с. Горное - Бахмут.

Место собраний: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут

Напомним, "Укрзализныця" продолжит эвакуацию людей с восточных направлений. Сейчас работают железнодорожные станции в Славянске и Покровске, а также в Новозолотаровке.

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