Сегодня в Украине согласованы 10 гуманитарных коридоров: список
На сегодня, 9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Людей будут эвакуировать из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.
Донецкая область
Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и автобусами.
Бердянск - Запорожье.
Токмак - Запорожье.
Место собраний: ул. Шевченко, 5.
Энергодар - Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Мелитополь - Запорожье.
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.
Луганская область
Северодонецк - Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск - Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная - Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное - Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное - Бахмут
Напомним, "Укрзализныця" продолжит эвакуацию людей с восточных направлений. Сейчас работают железнодорожные станции в Славянске и Покровске, а также в Новозолотаровке.
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