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Сьогодні в Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів: список

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Київ, Субота 09 квітня 2022 09:16
Сьогодні в Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів: список Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На сьогодні, 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Людей евакуюватимуть із Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.

Донецька область

Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак - Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар - Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Мелітополь - Запоріжжя.

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей - пожежна частина №10.

Луганська область

Сєвєродонецьк - Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ - Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна - Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське - Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне - Бахмут

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжить евакуацію людей зі східних напрямків. Наразі працюють залізничні станції у Слов'янську і Покровську, а також у Новозолотарівці.

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