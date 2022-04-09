Сьогодні в Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів: список
На сьогодні, 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Людей евакуюватимуть із Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.
Донецька область
Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
Бердянськ - Запоріжжя.
Токмак - Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар - Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Мелітополь - Запоріжжя.
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей - пожежна частина №10.
Луганська область
Сєвєродонецьк - Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ - Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна - Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське - Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжить евакуацію людей зі східних напрямків. Наразі працюють залізничні станції у Слов'янську і Покровську, а також у Новозолотарівці.
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