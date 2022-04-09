Укрзализныця продолжит эвакуацию жителей Донбасса со станции в Славянске и Покровске

Укрзализныця продолжит эвакуацию людей с восточных направлений. Сейчас работают железнодорожные станции в Славянске и Покровске, а также в Новозолотаровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

"Донецкая и Луганская ВЦА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью - сейчас самое время это сделать, ведь обстрелы становятся все более интенсивными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вокзал в Краматорске из-за ракетного обстрела российскими оккупантами временно приостановил работу. Однако в Донецкой области осуществляется отправление поездов из Славянска и Покровска, в Луганской области - из Новозолотаровки.

Также из-за растущего количества атак по гражданским объектам будут дополнительно усилены меры для уменьшения скоплений вокруг вокзалов и разделения потоков пассажиров.