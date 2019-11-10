ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Украине облачно, на западе дожди

Новости » Общество     10.11.2019 - 10:00
Сегодня в Украине облачно, на западе дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно и без осадков, днем до +14

Погода в Украине в воскресенье, 10 ноября, будет облачной на всей территории, в западных областях возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на западе ожидается дождливая погода, на остальной территории будет сухо, но облачно. Днем температура воздуха в восточных, западных, северных и центральных областях будет колебаться от +11 до +16. На юге термометры днем покажут от +16 до +19.

Ночью температура воздуха на большинстве территории снизится до +6...+9 градусов. В южных областях ночью будет теплее, от +9 до +11 градусов.

Сегодня в Украине облачно, на западе дожди

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо и облачно. Днем термометры киевлян покажут от +12 до + 14 градусов, ночью температура снизится до +9...+11 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине облачно, на западе дожди

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 ноября, к концу первой половины дня в Украине ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман также ожидается в Киеве и Киевской области.

Синоптики предупредили о тумане в Украине Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходных
Новости Украины Гидрометцентросадки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь