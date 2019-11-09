ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГСЧС предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Новости » Общество     09.11.2019 - 14:39
В ГСЧС предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман ожидается в первой половине дня 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также осложнение погодных условий, а именно туман, прогнозируется завтра в Киеве и Киевской области. В столице видимость также ухудшится до 200-500 метров.

В ГСЧС предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 9 ноября, из-за сильного тумана видимость ухудшится до 500 метров. Прогнозировалось, что туман сохранится до 12 часов дня.

Также синоптики прогнозировали, что в субботу, 9 ноября, в Украине будет сильный туман. Непогода ожидалась в южных, восточных и западных областях. В связи с туманом видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве на выходных, 9-10 ноября, ожидается теплая погода.

В Киеве приостановили движение скоростного травмая В Украине ожидается сильный туман
Новости Украины КиевГСЧСТуман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь