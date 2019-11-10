ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні хмарно, на заході дощі

Новини » Суспільство     10.11.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні хмарно, на заході дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно та без опадів, вдень до +14

Погода в Україні у неділю, 10 листопада, буде хмарною на всій території, у західних областях можливі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на заході очікується дощова погода, на решті території буде сухо, але хмарно. Вдень температура повітря у східних, західних, північних та центральних областях коливатиметься від +11 до +16. На півдні термометри вдень покажуть від +16 до +19.

Вночі температура повітря на більшості території знизиться до +6...+9 градусів. У південних областях вночі буде тепліше, від +9 до +11 градусів.

Сьогодні в Україні хмарно, на заході дощі

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та хмарно. Вдень термометри киян покажуть від +12 до 14 градусів, вночі температура знизиться до +9...+11 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні хмарно, на заході дощі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 листопада, до кінця першої половини дня в Україні очікується погіршення видимості через туман. Видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман також очікується у Києві та Київській області.

Синоптики попередили про туман в Україні Синоптик розповіла про погоду в Києві на вихідних
Новини України Гідрометцентросадки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся