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Уже сегодня. Синоптики прогнозируют самую холодную ночь

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Украина, Среда 22 декабря 2021 14:24
Уже сегодня. Синоптики прогнозируют самую холодную ночь Фото: в ночь на четверг ожидается до 18 градусов мороза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе в Украине сохранится холодная погода. Минимальная температура упадет до 18 градусов мороза в ночь на четверг, 23 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

"Самой холодной мы ожидаем следующую ночь, со среды на четверг. Ночь будет морозной, при ясном небе охлаждение приземного слоя будет сильнее. Поэтому в Киеве температура будет до 14 градусов ниже нуля", - сказала она.

Как отметила синоптик, по Украине возможны еще более низкие температурные показатели: местами до 18 градусов. Обычно такие низкие температуры - это северо-восток, Харьковская и Сумская области.

"И в Карпатах, конечно, температуры могут быть еще ниже. Например, прошлой ночью мы наблюдали 22-26 градусов мороза", - добавила Хала.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, морозы в Украине продержатся почти до конца недели. Но уже с пятницы, 24 декабря, начнет теплеть.

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