Уже сегодня. Синоптики прогнозируют самую холодную ночь
На этой неделе в Украине сохранится холодная погода. Минимальная температура упадет до 18 градусов мороза в ночь на четверг, 23 декабря.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.
"Самой холодной мы ожидаем следующую ночь, со среды на четверг. Ночь будет морозной, при ясном небе охлаждение приземного слоя будет сильнее. Поэтому в Киеве температура будет до 14 градусов ниже нуля", - сказала она.
Как отметила синоптик, по Украине возможны еще более низкие температурные показатели: местами до 18 градусов. Обычно такие низкие температуры - это северо-восток, Харьковская и Сумская области.
"И в Карпатах, конечно, температуры могут быть еще ниже. Например, прошлой ночью мы наблюдали 22-26 градусов мороза", - добавила Хала.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, морозы в Украине продержатся почти до конца недели. Но уже с пятницы, 24 декабря, начнет теплеть.