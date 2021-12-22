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Вже сьогодні. Синоптики прогнозують найхолоднішу ніч

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Україна, Середа 22 грудня 2021 14:24
Вже сьогодні. Синоптики прогнозують найхолоднішу ніч Фото: у ніч на четвер очікується до 18 градусів морозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На цьому тижні в Україні утримається холодна погода. Мінімальна температура впаде до 18 градусів морозу в ніч на четвер, 23 грудня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"Найхолоднішою ми очікуємо наступну ніч, з середи на четвер. Ніч буде морозною, при ясному небі відповідне охолодження приземного шару буде сильнішим. Тому в Києві температура буде до 14 градусів нижче нуля", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, по Україні можливі ще нижчі температурні показники: до 18 градусів подекуди. Зазвичай такі низькі температури - це північний схід, Харківська та Сумська області.

"І у Карпатах, звичайно, температури можуть бути ще нижчими. Наприклад, минулої ночі ми спостерігали 22-26 градусів морозу", - додала Хала.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, морози в Україні утримаються майже до кінця тижня. Але вже з п'ятниці, 24 грудня, почне теплішати.

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